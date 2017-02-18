На Запсковье при производстве земляных работ повредили подземный газопровод
В пятницу, 17 декабря, около 12:00 на Запсковье произошла коммунальная авария. Как стало известно Псковскому агентству информации, возле дома №6 в Текстильном переулке при проведении земляных работы получил повреждение газопровод низкого давления диаметром 63 мм.
В результате аварии без газоснабжения оставались 6 частных жилых домов.
К 18:00 того же дня аварийно-восстановительные работы были завершены, газоснабжение полностью восстановлено.