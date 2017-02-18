Полиция продолжает розыск пропавшего в октябре жителя Пскова

13:00, 18 февраля 2017, ПАИ

Полиция продолжает розыск жителя Пскова Павла Александровича Каменева 1971 года рождения, пропавшего 24 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, с того времени он отсутствует по месту жительства и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, волосы чёрные, волнистые, средней длины, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой с ямкой.

В последний раз, когда его видели, он был одет в чёрную бейсболку, красный пуховик с капюшоном, чёрную кофту-толстовку с капюшоном, светло-синие джинсы с эффектом потёртости и коричневые замшевые ботинки. Также мужчина имел при себе рюкак.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Каменева, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 676-872, 676-851 или 02.