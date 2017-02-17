В воскресенье в Псковской области ожидаются мокрый снег и дождь

13:29, 18 февраля 2017, ПАИ

В воскресенье, 19 февраля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя и низкое атмосферное давление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу, завтра в регионе будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью от 0 до -5, днем от -1 до +4 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируются.