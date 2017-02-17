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Общество

В воскресенье в Псковской области ожидаются мокрый снег и дождь

В воскресенье, 19 февраля,  на территории Псковской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя и низкое атмосферное давление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу, завтра в регионе будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью от 0 до -5, днем от -1 до +4 градусов. 

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируются.

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