24 февраля духовой оркестр Псковского детдома «Геликон» даст концерт по случаю годовщины своего создания
В пятницу, 24 февраля, в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1) в 17:00 духовой оркестр « Геликон» Псковского детского дома даст концерт, посвящённый годовщине его появления, а также Дню защитников отечества. Как сообщили Псковскому агентству информации представители оркестра, концерт будет называться «Обыкновенное чудо».
Напомним, художественным руководителем оркестра является заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин города Пскова Александр Роор. «Геликон» — лауреат всероссийских конкурсов, обладатель гран-при третьего всероссийского конкурса детских и юношеских оркестров.