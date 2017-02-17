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Культура

Музей-усадьба Модеста Мусоргского подготовила на масленичную неделю большую интерактивную программу

Фольклорный коллектив «Сударушки» музея-усадьбы композитора Модеста Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района на предстоящую масленичную неделю подготовил интерактивную программу для посетителей «Масленичный балаган». 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, программу можно будет увидеть с 21 по 26 февраля по предварительной записи.

В здании людской «Сударушки» для зрителей исполнят традиционные песни масленичной недели, в специально растопленной печи будут выпекаться блины. Погрузиться в атмосферу старинных забав поможет кукольное представление Петрушкиного балагана. Гостям предложат пройти в лаптях, примерить старинный сарафан, пронести воду на коромысле, прогладить льняное полотенце с помощью рубихи и каталки, поводить хоровод

На улице тем временем можно будет попробовать свои силы в перетягивании каната и «взятии» снежной крепости, принять участие в бое мешками, пройтись на ходулях, прокатиться на больших санях и попробовать другие традиционные русские забавы.

В завершении программы гостям предложат отведать блинов со сметаной и вареньем.

Предварительная запись по телефон (81149) 31-140.

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