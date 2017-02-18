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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали грабителя, вернувшегося за добавкой

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали грабителя, который вернулся на место преступления за добавкой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского отдела Росгвардии, наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из магазинов на улице Алтаева.

Сотрудники прибыли на место происшествия через 4 минуты. Работники магазина пояснили, что неизвестный мужчина открыто похитил из холодильника спиртные напитки и скрылся. В процессе выяснения обстоятельств происшествия 21-летний грабитель вернулся в магазин, чтобы снова попытаться совершить хищение, и был задержан. 

Подозреваемого доставили в дежурную часть отдела полиции. По факту грабежа сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело.

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