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Политика

Меркель призвала к улучшению отношений Запада с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня, 18 февраля, на очередной Мюнхенской конференции по безопасности высказалась за улучшение отношений Запада с Россией как с соседом ЕС несмотря на существующие разногласия.

Как сообщает «Интерфакс», немецкий лидер сказала: «Нам необходимы хорошие отношения с Россией». Она напомнила, что у Запада и РФ есть общие интересны, например, борьба с терроризмом. «Полагаю, что именно [в этом вопросе] у нас есть общие интересы, и мы можем сотрудничать», - сказала Меркель. 

Также она добавила, что совету Россия - НАТО необходимо также обсуждать угрозы в сфере кибербезопасности, и призвала продолжать работу по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках «нормандского формата» [дипломатических встреч представителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины и исполнения Минских соглашений].

«К сожалению, не все пункты минских договоренностей выполнены, но работа идет, и мы должны продолжить эту работу. Мы должны добиться долгосрочного прекращения огня», - заявила немецкий канцлер.

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