В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»

15:32, 18 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 18 февраля, парке Куопио в Пскове уже в 4-й раз прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре, участники соревнований смогли попробовать свои силы в таких номинациях как «Ватрушки», «Лыжи» и «Показательный сноуборд». При этом они могли использовать свой спортивный инвентарь или же взять его на месте. Всего в соревнованиях приняли участие более 40 человек.

В номинации «лыжи» участники делились на несколько возрастных категорий. В самой юной – от 4 до 7 лет — первое место занял Даниил Ильин, в категории от 8 до 11 лет отличилась Анастасия Попова, а в группе от 12 до 15 лет первое место досталось Павлу Азарных. Наконец, в возрастной категории от 16 до 30 лет лидером стал Вадим Аббасов.

В номинации «ватрушки» 1 место досталось Алексею Кружеленко. Он же победил и в самой зрелищной номинации «показательный сноуборд», где оценивалась сложность выполняемых трюков. При этом 3 место в этой номинации занял Илья Липченко, а 2 место – Артем Морозов.

Фотоотчет с мероприятия можно найти в группе Молодежного центра в социальной сети «Вконтакте».