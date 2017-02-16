Лавров назвал НАТО институтом «холодной войны», но высказался за сотрудничество России и Альянса

15:52, 18 февраля 2017, ПАИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня, 18 февраля, в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал страны Запада за то, что для них «холодная война» так и не закончилась и подчеркнул, что НАТО «так и осталась институтом холодной войны». При этом, как передаёт «Интерфакс», глава российского дипломатического ведомства высказался за возобновление сотрудничества России и Североатлантического альянса.

«Говорят, что войны начинаются в головах людей, там же, они, по логике, должны и заканчиваться. Однако с холодной войной этого пока не произошло, если судить, в частности, по некоторым выступлениям политиков в Европе и в США, в том числе, и по заявлениям, которые прозвучали вчера и сегодня в начале нашей конференции», - сказал Лавров.

При этом он заявил, что Москва хотела бы прагматизма и взаимного уважения в отношениях с Вашингтоном: «Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность. Две наши страны никогда не были в прямом конфликте, между ними было гораздо больше дружественной истории, нежели противостояния. В наших общих интересах конструктивное выстраивание российско-американских отношений, тем более, что Америка не менее близкий, чем Евросоюз, наш сосед. В Беренговом проливе нас разделяет всего четыре километра».

По словам главы российского МИДа, потенциал кооперации США и России в политике, экономике и гуманитарной сфере огромен, но ему еще предстоит быть реализованным. «Мы к этому настроены, насколько к этому готовы США», - сказал он.

Также Лавров выступил за возобновление военного сотрудничества с России и НАТО. «Для того, чтобы опасения и подозрения снимать, надо возобновить военное сотрудничество», - подчеркнул министр и добавил, что уже в марте может состояться экспертная встреча между Россией и НАТО для обсуждения вопроса об авиационной безопасности над Балтикой, в том числе по теме транспондеров.

Напомним, 53-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 17-19 февраля. Конференция считается крупнейшей и одной из наиболее авторитетных площадок для обсуждения проблем глобальной безопасности. В столице Баварии традиционно собирается несколько сотен экспертов и политиков со всего мира.