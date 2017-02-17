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Общество

Сотрудники МЧС провели обход домов с печами в деревне Щиглицы Псковского района

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам МЧС России совместно с представителем администрации сельского поселения Логозовской волости Псковского района провели в деревне Щиглицы обход домов с печным отоплением для профилактики пожаров. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, сотрудники ведомства провели беседы с жильцами о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Всего они провели 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности и распространили 40 листовок профилактического характера, а также обследовали 7- отопительных печей. 

Для пресечения нарушений правил эксплуатации печного отопления, сотрудники отдела указывали гражданам на имеющиеся недостатки и давали рекомендации по их срочному устранению.

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