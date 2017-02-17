Сотрудники МЧС провели обход домов с печами в деревне Щиглицы Псковского района

16:12, 18 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам МЧС России совместно с представителем администрации сельского поселения Логозовской волости Псковского района провели в деревне Щиглицы обход домов с печным отоплением для профилактики пожаров.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, сотрудники ведомства провели беседы с жильцами о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Всего они провели 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности и распространили 40 листовок профилактического характера, а также обследовали 7- отопительных печей.

Для пресечения нарушений правил эксплуатации печного отопления, сотрудники отдела указывали гражданам на имеющиеся недостатки и давали рекомендации по их срочному устранению.