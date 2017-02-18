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Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников»

Уроженка Пскова София Иванова стала директором по внешним коммуникациям концерна «Калашников». Как сообщает пресс-служба концерна, она будет отвечать за создание и внедрение коммуникационной стратегии концерна, развитие новых форматов и каналов коммуникации, продвижение концерна в России и за рубежом.

«Те амбициозные задачи, которые сейчас стоят перед концерном требуют новых идей продвижения корпоративных брендов для широкой аудитории. Уверен, что опыт и знания Софии в области digital коммуникаций дадут необходимый импульс развития «Калашникова» в медиа-пространстве, — прокомментировал  назначение Ивановой генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко.

Отметим, София Иванова родилась в Пскове в 1983 году. Окончила Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление», после чего более 10 лет проработала в сфере коммуникаций. В частности, с 2013 года и вплоть до нынешнего назначения она являлась PR-директором группы компаний Rambler&Co, где отвечала за коммуникации крупнейших медиапроектов и сервисов группы (Lenta.ru, Газета.ru, Rambler.ru, LiveJournal.com, Championat.com и другие). При этом София Иванова является постоянным колумнистом интернет-издания Газета.ru. В 2015 году она была признана лауреатом премии «Медиа менеджер России». Входит в ТОП-1000 российских менеджеров по версии газеты «Коммерсант» (2015, 2016), в 2016 году стала лидером рейтинга директоров по общественным и корпоративным связям в категории «медиабизнес».

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