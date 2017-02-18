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Политика

Путин подписал указ о признании в России документов ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин подписал указ  «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Об этом сегодня, 18 февраля, сообщила пресс-служба главы государства. 

В тексте указа говориться, что он принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

Президент постановил, что «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений» в России признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях.

Также этим указом Путин разрешил гражданам Украины и лица без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из неё без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет – на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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