Путин подписал указ о признании в России документов ДНР и ЛНР

17:52, 18 февраля 2017, ПАИ

Президент Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Об этом сегодня, 18 февраля, сообщила пресс-служба главы государства.

В тексте указа говориться, что он принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

Президент постановил, что «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений» в России признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях.

Также этим указом Путин разрешил гражданам Украины и лица без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из неё без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет – на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.