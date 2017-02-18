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Комментарии к проекту приказа о пересмотре метода расчёта платы за ОДН в Псковской области можно оставлять в Facebook и «Вконтакте»
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Общество

Комментарии к проекту приказа о пересмотре метода расчёта платы за ОДН в Псковской области можно оставлять в Facebook и «Вконтакте»

Комментарии и замечания к проекту изменений в приказ госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ от 31.10.2016 №123-ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды», согласно которым в регионе с аналогового на расчетный должен изменится метод расчета платы за общедомовые нужды (ОДН), можно оставлять под соответствующими постами на страницах ведомства в Facebook и «Вконтакте».  

В госкомитете Псковскому агентству информации сообщили, что расчитывают на максимально широкое общественное обсуждение документа.

Напомним, поручение провести такое обсуждение и.о. руководителя госкомитета Андрею Агапову ранее дал вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

В свою очередь г-н Агапов накануне заявил: «На следующей неделе совместно с Общественным советом при госкомитете мы проведем широкое обсуждение проекта приказа. Жители области также могут направить в наш адрес свои предложения и дополнения. С проектом приказа можно ознакомиться на сайте госкомитета».

Он также добавил, что в январские счета за ОДН будут перерасчитаны по нормативам декабря прошлого года.

Напомним, с января этого года в регионе был применен новый аналоговый метод расчета платы за ОДН, что привело к резкому увеличению платы за общедомовые нужды. Такие изменения вызвали волну недовольства среди жителей Псковской области и резкую критику со стороны губернатора Андрея Турчака, который назвал такой подход к работе «банальной чиновничей глупостью» и поручил руководству государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию: разработать новые нормативы и провести перерасчет квитанций за январь.

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