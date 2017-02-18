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Общество

На Великой и Ловати уже образовались промоины, а на льду Псковского и Чудского озёр - заломы

На двух главных реках Псковской области — Великой и Ловати — уже образовались промоины. Об этом свидетельствуют данные Псковского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды за 18 февраля, опубликованные ГУ МЧС РФ по Псковской области.

На реке Великой местами наблюдаются промоины в районе Опочки, а неполный ледостав — в районе деревень Пятоново и Покрутище Псковского района. При этом в районе деревни Гуйтово Островского района толщина льда составляет 22 см, а в районе Пскова — 28-32 см.

На реке Ловать промоины обнаружены в Великих Луках.

На реке Шелонь в Порхове толщина льда составляет 13 см, на реке Плюсса в посёлке Плюссе — 15 см, а в посёлке Брод — 18 см, на реке Гдовка в районе деревни Устье Гдовского района — 17 см. 

При этом на Псковском озере в районе острова Залита толщина льда составляет 30-33 см, однако на нём местами уже образовались заломы. На Чудском озере ледостав составляет 39-42 см, но местами также наблюдаются заломы. 

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