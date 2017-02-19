Отдел Росгвардии по Псковской области проводит приём граждан и юрлиц в центре лицензионно-разрешительной работы

15:17, 19 февраля 2017, ПАИ

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает о том, что приём граждан и юридических лиц осуществляется в центре лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) по адресу: город Псков, улица Ипподромная, д. 108. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием граждан по вопросам оборота гражданского (нарезного) оружия проводится по вторникам и четвергам с 09.00 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00), а также по субботам с 09.00 до 12.30 в кабинете № 13 (телефон 53-81-20).

Прием граждан и юридических лиц по вопросам лицензирования и контроля за частной охранной деятельностью проводится по вторникам и четвергам с 09.00 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00), а также по субботам с 09.00 до 12.30 в кабинете № 8 (телефон 53-44-69).

Прием юридических лиц (предприятия, имеющие лицензии на торговлю оружия (патронов), подразделений ведомственной охраны), по вопросам оборота боевого ручного стрелкового, служебного и спортивного оружия (образовательные и спортивные организации) проводится по вторникам и четвергам с 09.00 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00), а также по субботам с 09.00 до 12.30 в кабинетах №№ 8 и 11 (телефон 53-44-69).

Также центром ЛРР отдела Росгвардии по Псковской области реализована возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.

Приём граждан осуществляется в кабинете № 14 по вторникам и четвергам с 09.00 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00). При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), номер мобильного телефона, который ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг.