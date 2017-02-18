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Происшествия

В результате тройного ДТП в Псковском районе погиб пешеход

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 18 февраля в 14:20 на 16-м километре автодороги Псков – Кислово – Палкино Псковского района, погиб человек.

Как стало известно Псковскому информации, водитель автомашины «Хонда Аккорд» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, и совершил столкновение с совершающей поворот налево автомашиной «Лада Веста», после чего «Хонда» совершила наезд на пешехода и стоящую за ним автомашину ГА3-33021 «Газель».  В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

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