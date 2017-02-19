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Общество

Псковских выпускников приглашают на учебу в Академию Следственного комитета РФ

Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации объявляет о начале абитуриентской компании 2017 года и наборе обучающихся на направление подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в 2017 году предусмотрено 50 мест для поступления. Срок обучения - 5 лет, форма обучения - очная.

Для поступления необходимо набрать в ЕГЭ минимум 42 балла по русскому языку, 37 баллов по истории и 47 по обществознанию.

Желающие поступить в академию должны до 1 апреля обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, заполнить все необходимые документы, после чего дождаться вызова на абитуриентские сборы.

18 февраля и 11 марта 2017 года в Санкт-Петербургской академии  Следственного комитета Российской Федерации состоятся Дни открытых дверей. Мероприятия пройдут по адресу: Санкт-Петербург, 11-ая линия Васильевского острова, д.18, начало - в 15.00 часов. Приглашаются абитуриенты, их родители и все желающие поступить в академию.

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