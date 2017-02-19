Полиция напоминает гражданам об участившихся в Псковской области фактах мошенничества

16:52, 19 февраля 2017, ПАИ

Полиция напоминает гражданам об участившихся на Псковской области региона фактах мошенничества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, для того, чтобы не попасться на удочку мошенников надо следовать следующим правилам:

- если вам позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ваша банковская карта заблокирована или нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника, при этом под различными предлогами пытаются узнать данные вашей банковской карты и ПИН-код – будьте осторожны! Это орудуют мошенники!

- чтобы не стать их жертвой - не спешите выполнять инструкции незнакомых лиц! Не торопитесь переводить деньги, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке! Не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка. Обратитесь за консультацией в ближайшее отделение вашего банка, либо позвоните в его контактный центр, информация о котором расположена на обратной стороне банковской карты.

- познакомьте с особенностями использования Интернета и своих детей, ведь со временем они тоже станут активными его пользователями.

- если вы все-таки стали жертвой нечистых на руку людей – незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону 02.