В Псковской области пройдет «Единый день родительских собраний» в целях профилактики наркомании

18:08, 19 февраля 2017, ПАИ

В школах Псковской области состоятся родительские собрания, посвященные профилактике употребления наркотических средств. Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Государственным управлением образования в период с 27 февраля по 3 марта текущего года организуют проведение «Единого дня родительских собраний». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В каждой школе региона с участием сотрудников полиции состоятся родительские собрания, посвященные профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними.

Данное мероприятие проводится для повышения правовой грамотности родителей, разъяснения их ответственности за воспитание детей, а также в целях формирования необходимых навыков для оценки риска наркотизации.

Родители закладывают основы физического, психологического здоровья ребенка и играют важнейшую роль в формировании его жизненных ориентиров. Они являются многочисленной частью общества, наиболее активной и заинтересованной в поддержании здорового образа жизни подрастающего поколения.