МЧС напоминает о правилах эксплуатации газовых приборов

17:25, 19 февраля 2017, ПАИ

Ответственность за эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. В связи с этим ГУ МЧС России по Псковской области напоминает о правилах безопасности в этой сфере.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, следует помнить, что газ в смеси с воздухом взрыво- и пожароопасен. Любой открытый огонь (спички, сигареты и т.д.), электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов в загазованном помещении – всё это может служить источником воспламенения и привести к взрыву и гибели людей. Во избежание этого в МЧС рекомендуют помнить следующие правила:

- приобретать газовые баллоны и газовое оборудование необходимо только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. При продаже любой газовый аппарат должен быть снабжён инструкцией по эксплуатации. Запрещается покупать газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц;

- газовую плиту следует располагать на расстоянии не менее пяти сантиметров до стены (перегородки). При расположении плиты у горючей стены или перегородки их необходимо оббить сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм;

- гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2м) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа;

- газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов нужно располагать вне зданий (в пристройках, цокольных и подвальные этажах, шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов или редуктор) у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны быть выполнены из негорючих материалов и запираться на замок во избежание доступа к ним детей и посторонних лиц, а также иметь жалюзи для проветривания;

- необходимо организовывать проверку газового оборудования ежегодно. Для этого заключите договор со специализированной организацией на проверку технического состояния газового оборудования;

«Многие часто забывают о том, что собственная безопасность, а также безопасность соседей и родственников – это забота не только профессионалов газовой службы, но и самих потребителей. И только правильное использование газа в быту, соблюдение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов позволит избежать многих бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым» топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким», - подчеркивают представители МЧС.