В Арктике начались испытания новой российской военной техники

17:12, 19 февраля 2017, ПАИ

Российские военные и представители промышленности начали испытания новых образцов вооружения и специальной техники в арктических условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

Маршрут пройдет от якутского поселка Тикси до острова Котельный и обратно по льду моря Лаптевых, проливам и прибрежной зоне. Протяженность марша составит более двух тысяч километров. Испытываться будут армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, а также модернизированные двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

Кроме того, будут тестироваться кузова-контейнеры, быстровозводимые палатки, средства определения толщины льда, водоочистительные и опреснительные установки.