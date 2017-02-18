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Политика

Американский сенатор заявил о возможных новых санкциях против России

Американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых антироссийских санкций после расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве в выборы» в США, сообщает РИА Новости.

«Возможно введение санкций помимо тех, которые были наложены еще Обамой», - заявил Мерфи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее сообщалось, что комитет по разведке сената проведет собственное расследование «российского вмешательства в выборы» в США, в том числе, изучит возможные связи президента Дональда Трампа с Москвой.

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