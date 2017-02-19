В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире яхту, принадлежащую российскому миллиардеру

17:59, 19 февраля 2017, ПАИ

Частную яхту миллиардера Андрея Мельниченко Sailing Yacht A («Парусная яхта А») арестовали из-за претензий немецкой строительной верфи на сумму более 15 миллионов евро. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Yacht Harbour.

Судно прибыло в Гибралтар для отделочных работ несколько дней назад, затем оно должно было пройти ходовые испытания в Испании.

Адвокаты верфи Nobiskrug, на которой была построена яхта, подали в суд иск за нарушение контракта. В нем утверждается, что заказчик - компания Valla Yachts Limited - не перечислила последний транш в 9,8 миллиона евро до 27 января, как это предусматривается договором. Кроме того, у судостроителей возникли претензии на 2,6 и 2,9 миллиона в связи с долгами по субподрядным счетам и оспоренным во время ее сооружения заказам. В результате общая сумма иска достигла 15,3 миллиона евро.

Судно должно быть передано владельцу весной 2017 года.

Отметим, Sailing Yacht A - крупнейшая в мире парусная яхта. Ее длина составляет 143 метра, водоизмещение — более 14 тысяч тонн, а общая площадь парусов — больше футбольного поля. На яхте восемь палуб, она рассчитана на экипаж из 54 человек.

Над проектом судна трудился французский промышленный дизайнер Филипп Старк. Стоимость судна составляет, по разным оценкам, более 400 миллионов долларов.