В понедельник псковичам обещают мокрый снег и дождь

18:12, 19 февраля 2017, ПАИ

20 февраля в Псковской области прогнозируется облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, температура воздуха по области ожидается от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление низкое.