0
18:13
20 февраля в 00:30 по «России 1» покажут премьеру фильма, снимавшегося в Псковской области
17:59
В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире яхту, принадлежащую российскому миллиардеру
16:19
Крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ собрал 8 тысяч человек
16:02
В Псковской области стартовал проект «Сообщи, где едет зло!»
18:46
На Великой и Ловати уже образовались промоины, а на льду Псковского и Чудского озёр - заломы
18:30
Комментарии к проекту приказа о пересмотре метода расчёта платы за ОДН в Псковской области можно оставлять в Facebook и «Вконтакте»
15:30
«Народное признание – 2016»: Победы без допинга
Еще новости
Общество

В понедельник псковичам обещают мокрый снег и дождь

20 февраля в Псковской области прогнозируется облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, температура воздуха  по области ожидается от  -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

20 февраля в 00:30 по «России 1» покажут премьеру фильма, снимавшегося в Псковской области
19 февраля 2017
20 февраля в 00:30 по «России 1» покажут премьеру фильма, снимавшегося в Псковской области
В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире яхту, принадлежащую российскому миллиардеру
19 февраля 2017
В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире яхту, принадлежащую российскому миллиардеру
Крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ собрал 8 тысяч человек
19 февраля 2017
Крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ собрал 8 тысяч человек
В Псковской области стартовал проект «Сообщи, где едет зло!»
19 февраля 2017
В Псковской области стартовал проект «Сообщи, где едет зло!»
На Великой и Ловати уже образовались промоины, а на льду Псковского и Чудского озёр - заломы
18 февраля 2017
На Великой и Ловати уже образовались промоины, а на льду Псковского и Чудского озёр - заломы
Комментарии к проекту приказа о пересмотре метода расчёта платы за ОДН в Псковской области можно оставлять в Facebook и «Вконтакте»
18 февраля 2017
Комментарии к проекту приказа о пересмотре метода расчёта платы за ОДН в Псковской области можно оставлять в Facebook и «Вконтакте» 5
Церемония вручения премии «Народное признание - 2016» (ВИДЕО)
17 февраля 2017
Церемония вручения премии «Народное признание - 2016» (ВИДЕО)
В Аварийно-спасательной службе Псковской области прошёл день открытых дверей
17 февраля 2017
В Аварийно-спасательной службе Псковской области прошёл день открытых дверей

Идет загрузка...