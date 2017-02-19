20 февраля в 00:30 по «России 1» покажут премьеру фильма, снимавшегося в Псковской области

18:13, 19 февраля 2017, ПАИ

20 февраля в 00:30 на канале «Россия 1» состоится премьера документального фильма режиссера Алексея Денисова «Александр Невский. Между Востоком и Западом».

«При рождении его назвали Александром; после смерти – «Солнцем земли Суздальской». В 20 лет он одержал победы, которые принесли ему славу великого полководца. Русская церковь причислила его к лику святых. Народ назовет его «Невским». История – «Заступником земли Русской». Он умер при загадочных обстоятельствах, возвращаясь из последней поездки в Орду. Какие еще тайны навсегда унес с собой в могилу великий воин, дипломат и правитель?..», - говорится в анонсе фильма на сайте телеканала.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в фильм вошло множество эпизодов, снятых в Псковской области: в Изборске, Мальской долине, в Кобыльем городище, на Чудском озере.