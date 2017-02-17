Книга о рок-н-ролле пополнила фонд псковской библиотеки

18:35, 19 февраля 2017, ПАИ

Фонд Центральной городской библиотеки Пскова (улица Конная, 6) пополнился книгой Василия Соловьева-Спасского «Всадники без головы, или Рок-н-ролльный бэнд». «Этот монументальный труд является одним из первых удачных опытов большой профессиональной рок-журналистики на русском языке», - рассказали Псковскому агентству информации в библиотеке.

Книга представляет собой сборник эссе, посвященных Happy Mondays, Oasis, Bob Dylan, Lee Perry, Neil Young, The Smiths, Iggy Pop, Stone Roses, Manic street preachers, Kurt Cobain, The Velvet Underground, Bob Marley, Sonic Youth и другим. «Автор попытался осмыслить суть феномена каждого из них, глядя через призму времени, фильтр знаний, линзу исторической целесообразности», - отметили в библиотеке.

«Герои Василия Соловьева-Спасского – люди изменившие рок-н-ролл, а вместе с ним и наш мир. Это книга - quest, странствие в поисках рок-н-ролльного Грааля по некой параллельной реальности, в ней - весь рок-н- ролльный Вавилон с его двунадесятью языками в одном флаконе. Это еще и путеводитель по миру современных стилей и жанров. Перевернув последнюю страницу, вы будете отчётливо понимать, как в заштатном приморском Бристоле могли народиться революционные идеи трипхопа, с чего началась новая британская музыка 90-х и что вызвало к жизни ретроактивный, но такой симпатичный бритпоп, откуда есть-пошли соул и фанк, рэггей и даб, панк-рок и хардкор, где находится Мэдчестер и что происходит каждым летом на глинистых лужайках Гластонбери Фэйр, а также почему Нобелевскую премию по литературе в 2016 году получил певец Боб Дилан», - заверили в библиотеке.

Там также напомнили, что 20 февраля – день рождения одного из героев книги лидера группы Nirvana Курта Кобейна. В этом году ему исполнилось бы 50 лет. В книге Василия Соловьёва-Спасского музыканту посвящена глава «Бессмертное наследие Курта Кобейна».