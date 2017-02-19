Усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в Псковской области в ближайшие часы

19:22, 19 февраля 2017, ПАИ

В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В этой связи жителям области напоминают, что необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Рекомендуется закрыть окна.

Машину стоит поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».