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Экономика

Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве

Псковская и Саратовская области по итогам 2016 года возглавили рейтинг регионов по темпам прироста производства в сельском хозяйстве. ТОП-10 субъектов Федерации по этому показателю составил портал «Агроинвестор» на основе предварительных данных Росстата.

Объемы производства сельхозпродукции в Псковской области за прошлый год выросли на 19,3%. При этом животноводство прибавило 26,3%.

Отмечается, что главным драйвером стало свиноводство, темп роста которого — 45,9% — оказался третьим в стране и почти в пять раз превысил общий средний показатель (9,4%). Все хозяйства региона произвели 153 тыс. тонн свиней на убой, более 85% этого объема или 131 тыс. тонн пришлось на Великолукский свиноводческий комплекс, ставший по итогам 2016 года пятым в рейтинге крупнейших промышленных производителей свинины, который составил Национальный союз свиноводов.

В то же время производство крупного рогатого скота на убой в Псковской области составило 7,9 тыс. тонн, что на 13,1% меньше, чем в 2015 году.

Сектор птицеводства прибавил 1,4% до 24,4 тыс. тонн. Выпуск яиц уменьшился на 0,7%, составив 45,4 млн штук.

Производство молока в регионе увеличилось на 1,7% до 202,3 тыс. тонн, тогда как в России валовой надой сократился на 0,2%.

В ТОП-10 также вошли Ульяновская, Ростовская области, Республика Ингушетия,  Самарская, Волгоградская области, Алтайский край, Курская, Сахалинская и Оренбургская области.  

Создатели рейтинга также отмечают, что в прошлом году производство сельхозпродукции в целом по России увеличилось на 4,8% в сопоставимых ценах. Основной вклад — 7,8% — внесло растениеводство, 1,5% прибавило животноводство. При этом 27 регионов продемонстрировали более высокий темп роста отрасли, чем в среднем по стране, в том числе в двенадцати из них увеличение было двузначным. В 27 регионах производство продукции сельского хозяйства оказалось ниже, чем в 2015 году.

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