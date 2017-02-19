0
18:13
20 февраля в 00:30 по «России 1» покажут премьеру фильма, снимавшегося в Псковской области
17:59
В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире яхту, принадлежащую российскому миллиардеру
16:19
Крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ собрал 8 тысяч человек
16:02
В Псковской области стартовал проект «Сообщи, где едет зло!»
18:46
На Великой и Ловати уже образовались промоины, а на льду Псковского и Чудского озёр - заломы
18:30
Комментарии к проекту приказа о пересмотре метода расчёта платы за ОДН в Псковской области можно оставлять в Facebook и «Вконтакте»
15:30
«Народное признание – 2016»: Победы без допинга
Еще новости
Общество

Ученые советуют разрешать детям играть с едой

Ученые Университета Де Монфор советуют родителям разрешать детям играть с едой, поскольку это  увеличивает шансы того, что она будет съедена полностью.

Как пишут федеральные СМИ, в эксперименте приняли участие 62 ребёнка в возрасте 3-4 лет. Им предложили воссоздать картинки из одной книги, а затем разделили детей на две группы. Участники первой получили тарелки с ягодами, фруктами, овощами, в том числе и теми, которые дети не слишком любят: шпинат, брокколи, огурцы, морковь, зеленые бобы, помидоры, банан, редис, лимоны, апельсины, голубика. 

Участники первой группы должны были с помощью еды описать то, что происходило с героиней книги – голодной гусеницей. Вторая же группа должна была сделать тоже самое, но с использованием   несъедобных элементов: помпонов, блесток, перьев.

После игры детям предложили перекусить. Оказалось, что  участники первой группы, игравшие с едой, съели практически всё.  По мнению учёных, это стало результатом того, что во время игры дети смогли более близко познакомиться с продуктами питания, и это увеличило их уровень доверия к еде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

20 февраля в 00:30 по «России 1» покажут премьеру фильма, снимавшегося в Псковской области
19 февраля 2017
20 февраля в 00:30 по «России 1» покажут премьеру фильма, снимавшегося в Псковской области
В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире яхту, принадлежащую российскому миллиардеру
19 февраля 2017
В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире яхту, принадлежащую российскому миллиардеру
Крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ собрал 8 тысяч человек
19 февраля 2017
Крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ собрал 8 тысяч человек
В Псковской области стартовал проект «Сообщи, где едет зло!»
19 февраля 2017
В Псковской области стартовал проект «Сообщи, где едет зло!»
На Великой и Ловати уже образовались промоины, а на льду Псковского и Чудского озёр - заломы
18 февраля 2017
На Великой и Ловати уже образовались промоины, а на льду Псковского и Чудского озёр - заломы
Комментарии к проекту приказа о пересмотре метода расчёта платы за ОДН в Псковской области можно оставлять в Facebook и «Вконтакте»
18 февраля 2017
Комментарии к проекту приказа о пересмотре метода расчёта платы за ОДН в Псковской области можно оставлять в Facebook и «Вконтакте» 5
Церемония вручения премии «Народное признание - 2016» (ВИДЕО)
17 февраля 2017
Церемония вручения премии «Народное признание - 2016» (ВИДЕО)
В Аварийно-спасательной службе Псковской области прошёл день открытых дверей
17 февраля 2017
В Аварийно-спасательной службе Псковской области прошёл день открытых дверей

Идет загрузка...