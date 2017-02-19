Ученые советуют разрешать детям играть с едой

19:56, 19 февраля 2017, ПАИ

Ученые Университета Де Монфор советуют родителям разрешать детям играть с едой, поскольку это увеличивает шансы того, что она будет съедена полностью.

Как пишут федеральные СМИ, в эксперименте приняли участие 62 ребёнка в возрасте 3-4 лет. Им предложили воссоздать картинки из одной книги, а затем разделили детей на две группы. Участники первой получили тарелки с ягодами, фруктами, овощами, в том числе и теми, которые дети не слишком любят: шпинат, брокколи, огурцы, морковь, зеленые бобы, помидоры, банан, редис, лимоны, апельсины, голубика.

Участники первой группы должны были с помощью еды описать то, что происходило с героиней книги – голодной гусеницей. Вторая же группа должна была сделать тоже самое, но с использованием несъедобных элементов: помпонов, блесток, перьев.

После игры детям предложили перекусить. Оказалось, что участники первой группы, игравшие с едой, съели практически всё. По мнению учёных, это стало результатом того, что во время игры дети смогли более близко познакомиться с продуктами питания, и это увеличило их уровень доверия к еде.