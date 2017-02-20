Между двумя озёрами в Изборске продаётся коттедж для большой семьи

09:00, 20 февраля 2017, ПАИ

В прайс-листе центра недвижимости «Авентин – Псков» появился эксклюзивный объект –двухэтажный коттедж с гаражом, баней, бытовыми постройками. Он расположен на ровном земельном участке площадью 40 соток в районе деревни Старый Изборск Печорского района между Городищенским и Мальским озерами, на реке Смолка, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Авентин – Псков».

«С участка открывается вид на Изборскую крепость и Труворово городище, в пятнадцати минутах ходьбы расположены Словенские ключи - так что окружение объекта с уверенностью можно назвать действительно живописным», - отметили в центре недвижимости.

Деревянный двухэтажный коттедж площадью 200 квадратных метров оформлен в теплых тонах и дополнен стилизованными элементами декора, создающими уютную атмосферу. Причем, мебель и детали интерьера остаются будущим владельцам в подарок. В доме три спальни, большая гостиная на первом этаже и зона отдыха на втором, просторная столовая с большими окнами и выходом на террасу, с которой открывается вид на Труворово городище. Санузел на втором этаже оборудован душевой кабиной, другой – современной ванной. В цокольном этаже созданы полноценная зона отдыха, бельевая, помещение для хранения урожая и прочих технических нужд. Тут же возможно устройство сауны.

Объект оснащен автономными коммуникациями: трансформаторная электроподстанция, скважина глубиной 75 метров, септик, установлена охранная система. Дом и участок круглогодично обслуживаются и в любой момент готовы принять новых владельцев и их гостей.

В столовой оборудована печь-камин, также есть полноценная кухня с современной электроплитой. Просторная мастерская позволяет хранить не только электро и бензоинструмент, но и двухколесные средства передвижения.

Участок 40 соток обнесен добротным забором с использованием природных материалов. На территории участка логично размещены: баня, детская площадка, бассейн, гараж, летняя кухня с тандыром, парник с теплыми грядками. Все постройки выполнены в едином стиле с использованием экологически чистых материалов. На участке выполнен ландшафтный дизайн и размещены малые архитектурные формы.

К объекту ведет обслуживаемая грунтовая дорога. В 20 минутах ходьбы находятся магазины, кафе, сувенирные лавки и прочие объекты туристической инфраструктуры Старого Изборска.

«Недалеко от объекта расположена лесополоса, богатая грибами и ягодами. Тишина и покой местной природы позволяют полноценно отдохнуть и восстановить силы», - подчеркнули в центре недвижимости.

В подарок к объекту прилагается расположенный через дорогу ровный и освобожденный от растительности земельный участок площадью 4,2 га. «Так что, если будущий владелец решит организовать в коттедже или поблизости гостевое подворье – здесь есть все, что только может понадобиться: тишина, покой, красивейшая природа – одним словом, все, в чем так нуждаются жители больших городов», - добавили в компании «Авентин – Псков».

Всех, кто заинтересовал данный объект, призывают звонить по телефону 8112-29-84-84.

Подробнее здесь - http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/country-real-estate/5391/