Митрополит Евсевий совершил литургию в Троицком соборе Пскова и раздал сладости

20:51, 19 февраля 2017, ПАИ

19 февраля, в неделю о Страшном суде, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской епархии, Владыке сослужили настоятель кафедрального собора протоиерей Иоанн Муханов с соборным духовенством и настоятель храма Успения Божией Матери посёлка Струги Красные протоиерей Александр Тимофеев.

За Литургией Владыка митрополит рукоположил во иеромонахи иеродиакона Илию (Соболева).

По окончании Божественной Литургии духовенств во главе с митрополитом торжественно совершили славление празднику Сретения Господня.

Затем псковский архипастырь обратился к настоятелю, духовенству и всем богомольцам со словом назидания, в котором особо отметил: «Эту неделю мы прославляли событие, когда старец Симеон встречал Богомладенца Христа в Иерусалимском храме. И при этом событии мы слышали слова старца Симеона, когда Господь отверз его уста, и тот произнес слова, которые остались для всех нас, что Господь Своим светом освещает путь каждому верующему христианину к вечной жизни.

И сегодня святая наша Церковь особенно напоминает нам о том, что сказал Господь в Своем откровении человечеству, что придет день возмездия, придет кончина земного бытия всего человечества, чтобы воздать каждому по его делам. Господь – любящий Отец, Он есть любовь, Он «хощет всем спастися», но в то же время он является и праведным Судией, воздающим каждому по делам его. Не может быть, как святые отцы говорят, равенства между жертвой и убийцей, между беззаконником и праведным человеком. Господь – справедливый Судия, и Он говорит об этом. Тем, кто провел жизнь свою в вере, надежде, в любви и благочестии, в добром делании во славу Божию, Господь скажет в день судный: «придите, благословенни Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира». А беззаконникам, отвергающим Бога, отвергающим веру, законы и правила Божии и человеческие, Он скажет: «отыдите от Мене, делающие беззаконие, в огнь геенский и муки вечные, уготованные диаволу и служителям его». Праведники идут в жизнь вечную в радости и для радости, а грешники, отступники и богоборцы идут в муку вечную. Так нам всем говорит Господь, чтобы мы знали куда нам идти и что делать. Как бы то ни было, кто бы хотел или не хотел, но будет суд Божий. Поэтому не будем об этом забывать, а будем себя спрашивать, что я делаю и что я получу за это? Законник спрашивал Господа: «что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?». И Господь ему сказал: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душой твоей, всем помышлением и всем существом твоим», и ради этой любви и ради жизни вечной соблюди закон, данный Богом всем людям. Этот завет и обращенное слово Господа ко всем нам, положим и мы в свое сердце и по мере наших сил постараемся делать все во имя Божие. А любовь положим в свое сердце как напоминание о том, что мы не должны забывать Бога и ближних своих ради Царства небесного. Помощи Божией всем вам, с праздником!»

В завершение митрополит Евсевий пожелал всем в радости готовиться к дням великого поста, а всем маленьким богомольцам вручил сладкие подарки.