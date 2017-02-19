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Общество

Французский депутат предложил рассмотреть условия снятия санкций с России

Депутат Национального собрания Франции Брюно Ле Мэр заявил о необходимости рассмотреть условия, при соблюдении которых можно будет снять санкции с России. С таким заявлением парламентарий выступил  после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках 53-й международной конференции по безопасности в Мюнхене, сообщают федеральные СМИ.

Брюно Ле Мэр написал на своей странице в Твиттере:  "Я встречался с Лавровым в Мюнхене: нам необходимо рассмотреть условия для отмены санкций в отношении России".

Отмечается также, что  Ле Мэр участвовал в первом туре праймериз правых и центристов за право баллотироваться на пост президента Франции. По итогам голосования он  занял четвертое место.

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