Французский депутат предложил рассмотреть условия снятия санкций с России

21:01, 19 февраля 2017, ПАИ

Депутат Национального собрания Франции Брюно Ле Мэр заявил о необходимости рассмотреть условия, при соблюдении которых можно будет снять санкции с России. С таким заявлением парламентарий выступил после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках 53-й международной конференции по безопасности в Мюнхене, сообщают федеральные СМИ.

Брюно Ле Мэр написал на своей странице в Твиттере: "Я встречался с Лавровым в Мюнхене: нам необходимо рассмотреть условия для отмены санкций в отношении России".

Отмечается также, что Ле Мэр участвовал в первом туре праймериз правых и центристов за право баллотироваться на пост президента Франции. По итогам голосования он занял четвертое место.