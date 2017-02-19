Мэру Риги снова угрожают штрафом за русский язык

21:18, 19 февраля 2017, ПАИ

Центр государственного языка Латвии вновь угрожает мэру Риги Нилу Ушакову штрафом за использование русского языка.

«Вы не поверите и, скорее всего, будете даже смеяться. Но Центр Государственного языка нашел еще один повод попытаться меня оштрафовать. Знаете, за что? Рассказываю – за то, что в День теней я своим теням, которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал. Ну что, придется поспорить. Несмотря на все многочисленные попытки, Центр Госязыка не смог меня еще ни разу оштрафовать», - написал Нил Ушаков на своей странице в Facebook.

Отметим, что День теней — это акция, когда школьники могут в течение одного рабочего дня почувствовать себя представителями интересных им профессий. Они могут присутствовать на совещаниях, задавать вопросы и делать все то, что делает выбранный ими герой.

Напомним, что в конце июля 2016 года Центр государственного языка Латвии оштрафовал Нила Ушакова за то, что городская Дума Риги использует в своих официальных аккаунтах в социальных сетях русский язык. Тогда мэру удалось обжаловать штраф.