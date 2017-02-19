Великолучанам напомнили правила пожарной безопасности

21:28, 19 февраля 2017, ПАИ

19 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки провели профилактический рейд в частном жилом секторе на территории города Великие Луки в районе улиц Малышева, Астратово, Мирной, Молодогвардейцев, Тургенева и Холмской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда по мерам пожарной безопасности были проинструктированы 14 человек, в том числе 8 из числа категории неблагополучных граждан.

19 великолучан получили агитационные материалы. Также были проведены 10 профилактических бесед на тему пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах, требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, требований пожарной безопасности, предъявляемых к электрооборудованию жилого дома.

Добавим, что в рейде также участвовали начальник отдела семьи, материнства и детства территориального управления социальной защиты населения города Великие Луки, социальный педагог Великолукской школы-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке, инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по Великим Лукам, специалист управления образования администрации города, заместитель председателя комитета по делам несовершеннолетних и защите их прав города, заведующий отделением социальной помощи семьям и детям центра социального обслуживания Великих Лук.