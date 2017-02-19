0
19:41
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве
17:35
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников»
19:37
Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение
14:50
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
12:17
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
20:19
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
11:31
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
Еще новости
Экономика

Верховный суд разрешил нулевую цену госконтракта для бизнеса

Постановление Верховного суда стало результатом иска Государственной фельдъегерской службы о признании действительным «нулевого» контракта на услуги по распродаже имущества. Об этом пишет газета «Известия».

Верховный суд постановил, что бесплатный труд по госконтракту не противоречит закону. Это разрешает госструктурам заключать контракты с бизнесменами, которые предложили нулевую цену на этапе запроса котировок.

Государственная фельдъегерская служба (ГФС) объявила запрос на распродажу имущества в 2015 году. Тогда спор развернулся между тамбовским ООО «Новые технологии» и ООО «Регион» из подмосковного Ногинска. «Новые технологии» предложили нулевую цену за свои услуги и таким образом были объявлены победителем конкурса, а «Регион», предложивший символическую цену в одну копейку, — проигравшим.

Однако в этом ООО не смирились с таким исходом, «Регион» пожаловался в ФАС, которая установила, что договор обязан иметь возмездную основу. «Регион» был признан победителем, а членов комиссии ГФС, одобривших «нулевую» сделку, наказали штрафами.

ГФС не удовлетворилась таким решением и довела дело до Верховного суда, который в начале февраля постановил, что в данном случае, учитывая, что речь идет именно об объявлении котировок, «нулевая» цена не противоречит закону.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве
19 февраля 2017
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве 3
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников»
18 февраля 2017
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников» 8
Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение
17 февраля 2017
Госкомитет по ЖКХ подготовил изменения в приказ о нормативах ОДН и вынес их на общественное обсуждение 3
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
17 февраля 2017
Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
16 февраля 2017
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
15 февраля 2017
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
15 февраля 2017
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
14 февраля 2017
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове

Идет загрузка...