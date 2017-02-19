Верховный суд разрешил нулевую цену госконтракта для бизнеса

08:18, 20 февраля 2017, ПАИ

Постановление Верховного суда стало результатом иска Государственной фельдъегерской службы о признании действительным «нулевого» контракта на услуги по распродаже имущества. Об этом пишет газета «Известия».

Верховный суд постановил, что бесплатный труд по госконтракту не противоречит закону. Это разрешает госструктурам заключать контракты с бизнесменами, которые предложили нулевую цену на этапе запроса котировок.

Государственная фельдъегерская служба (ГФС) объявила запрос на распродажу имущества в 2015 году. Тогда спор развернулся между тамбовским ООО «Новые технологии» и ООО «Регион» из подмосковного Ногинска. «Новые технологии» предложили нулевую цену за свои услуги и таким образом были объявлены победителем конкурса, а «Регион», предложивший символическую цену в одну копейку, — проигравшим.

Однако в этом ООО не смирились с таким исходом, «Регион» пожаловался в ФАС, которая установила, что договор обязан иметь возмездную основу. «Регион» был признан победителем, а членов комиссии ГФС, одобривших «нулевую» сделку, наказали штрафами.

ГФС не удовлетворилась таким решением и довела дело до Верховного суда, который в начале февраля постановил, что в данном случае, учитывая, что речь идет именно об объявлении котировок, «нулевая» цена не противоречит закону.