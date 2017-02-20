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Общество

Печь пироги и готовить целебные снадобья советует сегодня народный календарь

20 февраля по народному календарю наступил День Луки (Могущница), пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память Луки Елладского — греческого монаха, жившего в конце IX - первой половине X веков. Монашеский постриг он принял в 14 лет, а под конец жизни поселился на склонах горы Геликон, где вокруг него образовалась община. После этого началось строительство храма во имя святой Варвары и монастыря.

На Руси в день Луки было принято печь пироги с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим — «на счастье». Считалось, что все отданное вернется сторицей. 

Также на Луку поминали усопших предков. По этому поводу говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай».

Кроме того, этот день считался самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев. Особые свойства на Луку обретала лапчатка — трава, листья которой напоминают крест. В народе ее называли «могущницей», то есть растением, в котором заключена большая сила. От этого слова произошло второе название праздника.

Следили на Луку и за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление — зимний гром — в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.

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