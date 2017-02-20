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Общество

20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости

Сегодня, 20 февраля, отмечается Всемирный день социальной справедливости, сообщает calend.ru.

Дата празднуется с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила установление этого праздника в специальной резолюции от 18 декабря 2007 года. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, на ней были провозглашены задачи социального развития современного общества.

Государства-члены Организации объединенных наций посвящают день 20 февраля проведению на национальном уровне мероприятий, способствующих укреплению социальной справедливости, которые каждый год посвящены определенной теме. По замыслу организаторов, международная дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех. ООН считает стремление к социальной справедливости одной из своих главных миссий. Организация поддерживает принципы справедливости, устраняя барьеры, возникающие перед людьми в силу их пола, возраста, расовой, этнической или религиозной принадлежности, культуры или наличия инвалидности. Один из основных документов, работающих в этом направлении, — Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. В ней делается упор на гарантии достижения справедливых результатов для всех посредством обеспечения занятости, социального диалога и основополагающих принципов и прав на рабочем месте. 

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