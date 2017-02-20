Год исправительных работ назначили жителю Острова за кражу банковской карты знакомого

09:24, 20 февраля 2017, ПАИ

19-летнего жителя Острова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе судебного следствия установлено, что в июне 2016 года в ночное время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего знакомого, из корыстных побуждений похитил лежащую на столе банковскую карту потерпевшего. Затем в одном из банкоматов преступник обналичил денежные средства в сумме 40 тыс. рублей и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшему значительный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года исправительных работ.