ООО «Экспертиза Северо-Запад» оштрафовали за нарушения при проведении диагностики газового оборудования в домах Пскова

09:19, 20 февраля 2017, ПАИ

ООО «Экспертиза Северо-Запад» оштрафовали за нарушения требований законодательства при проведении технического диагностирования внутридомового газового оборудования в многоквартирных жилых домах Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура города провела проверку соблюдения требований федерального законодательства при проведении компанией работ по техническому диагностированию внутридомовых газовых сетей многоквартирных домов №№1,3, 9, 11 по улице Западной, №№ 42, 46, 50, 52а по улице Коммунальной, №№ 53, 55, 57, 59, 61, 63 по Рижскому проспекту, №№ 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66 по улице Юбилейной.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что проведение работ осуществлялось без привлечения лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной в установленном порядке; поиск и определение неисправностей внутридомового газового оборудования велись без применения методов неразрушающего контроля; выявленные неисправности внутридомового газового оборудования в процессе технического диагностирования не устранялись, использование неисправного оборудования не было прекращено; при производстве технического диагностирования не осуществлялась проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов на предмет наличия (отсутствия) тяги; в заключении отсутствовал перечень используемой нормативной документации.

Кроме того, в заключении о проведении работ не было сведений о проведении пневматических испытаний газопровода; о состоянии защитного покрытия и поверхности трубы газопровода; о состоянии сварных стыков газопровода; о проверке внутренней герметичности запорной арматуры; о проверке контрольным манометром давления газа; о проверке параметров работы автоматики безопасности газоиспользующего оборудования.

Работы проводились без наряда допуска на выполнение газоопасных работ по техническому диагностированию газопроводов и бытового газоиспользующего оборудования в жилых многоквартирных домах.

В связи с этим прокурор города в отношении ООО «Экспертиза Северо-Запад» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ (выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнение работ либо оказания населению услуг). По результатам его рассмотрения Управление Роспотребнадзора по Псковской области привлекло компанию к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на сумму 25 тыс. рублей.