16 преступлений зафиксировали в Псковской области 19 февраля

10:00, 20 февраля 2017, ПАИ

19 февраля в оперативных сводках УМВД России по Псковской области зарегистрировали 16 преступлений, среди которых один грабёж (раскрыт).

Всего за сутки в органы внутренних дел региона поступили 36 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 13 - по городу Пскову, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления МВД России.

Кроме того, в воскресенье на дорогах региона зарегистрировали 3 ДТП, при которых 3 человека были травмированы. Сотрудники ГИБДД задержали 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, всего были выявлены 357 нарушений Правил дорожного движения.