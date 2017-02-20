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Общество

16 преступлений зафиксировали в Псковской области 19 февраля

19 февраля в оперативных сводках УМВД России по Псковской области зарегистрировали 16 преступлений, среди которых один грабёж (раскрыт).

Всего за сутки в органы внутренних дел региона поступили 36 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 13 - по городу Пскову, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления МВД России.

Кроме того, в воскресенье на дорогах региона зарегистрировали 3 ДТП, при которых 3 человека были травмированы. Сотрудники ГИБДД задержали 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, всего были выявлены 357 нарушений Правил дорожного движения.

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