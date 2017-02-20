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Общество

В России могут создать единый чёрный список авиапассажиров

Комитет Государственной Думы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу РФ, предложив создать «единый реестр лиц», которым на три года запрещены полеты.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в этот список предлагается заносить данные граждан, чьё поведение на борту создаёт «угрозу безопасности полета» или «жизни и здоровью других лиц». В порядке исключения этим людям разрешат летать на лечение и похороны близких, а также сопровождать инвалидов и возвращаться в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолетом. Опрошенные изданием авиакомпании поддержали такое начинание. 

Процедура формирования реестра нарушителей в законопроекте описана так: члены экипажа самолета составляют на дебошира акт, подписывают его, заверяют у командира экипажа, затем данные в трехдневный срок отсылаются в Росавиацию (этому органу предлагается вести список нарушителей), а там уже должны в течение пяти дней внести их в единый реестр. После этого нарушитель на три года утрачивает возможность летать и покупать авибилеты. Реестр же будет публиковаться на сайте Росавиации и станет обязателен для применения всеми авиакомпаниями - независимо от того, совершают они полеты только по территории России или за ее пределами.

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