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Общество

Псковское отделение ПФР: Повышение пенсионного возраста для госслужащих будет происходить постепенно

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области напоминает, что с 1 января 2017 года изменились правила выхода на пенсию для федеральных государственных гражданских служащих.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, изменения касаются лиц, замещающих государственные должности в Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, должности государственной гражданской и муниципальной службы, то есть чиновников всех уровней. Это, в частности, работники налоговой инспекции, службы занятости населения, управления статистики, управления федерального казначейства, судебного департамента, управления лесного хозяйства и др.

Требуемый возраст для назначения страховой пенсии по старости для госслужащих будет поэтапно увеличиваться к 2026 году до 65 лет для мужчин и к 2032 году до 63 лет для женщин (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях до 60 лет и до 58 лет соответственно). При этом повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно – на 6 месяцев в год.

Повышение возраста для назначения страховой пенсии по старости действует только на период замещения гражданином должностей государственной гражданской службы. После увольнения с госслужбы, при условии достижения пенсионного возраста, можно обращаться за назначением страховой пенсии по старости в порядке, установленном для всех граждан.

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