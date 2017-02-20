Больше половины россиян считают, что служба по призыву необходима

10:50, 20 февраля 2017, ПАИ

Больше половины (58%) россиян считают необходимым сохранить всеобщую воинскую обязанность для юношей призывного возраста. Этот показатель не изменился за прошлый год и продолжает оставаться на максимуме с 1997 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-Центр».

37% считают, что в будущем следует перейти к формированию армии только по контракту.

Если бы кто-то из членов их семьи подлежал военному призыву, 61% опрошенных предпочел бы, чтобы он отслужил, а 23% стали бы искать способ избежать службы в армии. Затруднились ответить 15% участников опроса.

За сохранение воинской обязанности чаще всего высказываются пенсионеры (66%), россияне старше 55 лет (63%), с образованием ниже среднего (63%), жители сёл (61%). За формирование контрактной армии выступают, в первую очередь, учащиеся и студенты (50%), россияне моложе 25 лет (45%), со средним специальным образованием (40%) и москвичи (51%).

Опрос проводился 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.