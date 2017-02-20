В Невеле поймали водителя ВАЗа, повторно севшего за руль пьяным

11:02, 20 февраля 2017, ПАИ

Днём 17 февраля в Невеле на улице Маметовой дорожная полиция установила нетрезвого 27-летнего водителя ВАЗ-2107, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.