Псковская областная библиотека приглашает на видеолекторий «Живая Конституция России»

10:31, 20 февраля 2017, ПАИ

21 февраля 11:00 в Псковском региональном центре Президентской библиотеки состоится видеолекторий из цикла «Знание о России» на тему: «Живая Конституция России» в режиме видео-конференц-связи. Участниками видеолектория станут студенты юридического факультета Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В рамках видеолектория состоится презентация новой книги заслуженного юриста России, профессора Сергея Шахрая «Конституционное право Российской Федерации». Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на портале библиотеки. «Это уникальный учебник для вузов, написанный известным российским учёным, государственным и политическим деятелем, соавтором текста действующей Конституции Российской Федерации 1993 года совместно с членом-корреспондентом РАН Сергеем Алексеевым», - отметили в библиотеке.

«Учебник поможет читателям увидеть «живое конституционное право» во всём его многообразии и станет практическим путеводителем в мире современных правовых реалий», - отметили организаторы.

«Очень важно – получить знания о Конституции, её устройстве и принципах функционирования будущим профессионалам, которые встанут на командные высоты в экономике и государственном управлении, они должны понимать, как устроена и «работает» Конституция страны», - отметил Сергей Шахрай.

Новый учебник прослеживает связь между конституционно-правовой теорией и практикой государственного управления. В нём систематизированы базовые теоретические представления в области конституционного права и дан комплексный анализ современной практики конституционно-правовых отношений.

Издание, основанное на обширном фактическом материале, представляет интерес не только для студентов и преподавателей гуманитарных вузов, но и для всех интересующихся проблемами государственного строительства, конституционной историей России, теорией государства и права.

У посетителей также будет возможность получить комментарии и разъяснения от одного из создателей действующей Конституции по наиболее дискуссионным вопросам действующего Основного закона, узнать творческие возможности и перспективы развития акта, имеющего основополагающее значение для новой России. Читатель найдёт ответы на вопросы: как создать правительство парламентского большинства, закрепить особый статус Калининградской области, написать конституционный закон о парламенте и многие другие.

Дополнительную информацию о предстоящем событии можно получить по телефону 8 (8112) 72-83-98.