Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Соответствующий документ размещён на сайте главы государства.
Также президент распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-летия Сталинградской битвы. Его председателем назначен вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Правительству Российской Федерации в месячный срок поручено утвердить состав организационного комитета. Также кабинет министров должен будет совместно с Российским организационным комитетом «Победа» разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.