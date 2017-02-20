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Общество

Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Соответствующий документ размещён на сайте главы государства.

Также президент распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-летия Сталинградской битвы. Его председателем назначен вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Правительству Российской Федерации в месячный срок поручено утвердить состав организационного комитета.  Также кабинет министров должен будет совместно с Российским организационным комитетом «Победа» разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.

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