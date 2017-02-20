17-летний великолучанин стал жертвой мошенников, пытаясь купить кроссовки в Интернете

10:18, 20 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках 17-летний молодой человек стал жертвой мошенников, решив через один из сайтов в Интернете приобрести кроссовки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, великолучанин перечислил на счет злоумышленников около четырех тысяч рублей, однако заказанную обувь так и не получил.

Потерпевший обратился за содействием в полицию. В настоящее время с произошедшим разбираются в ОМВД России по городу Великие Луки.