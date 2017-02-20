В Псковской областной библиотеке представили редкие издания Чарльза Диккенса

11:46, 20 февраля 2017, ПАИ

В Центре по работе с редкими и ценными документами Псковской областной библиотеки открылась выставка к 205-летию английского писателя Чарльза Диккенса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Среди книг, представленных на выставке, - Полное собрание сочинений Чарльза Диккенса: Кн. 1-46. - Санкт-Петербург: Книгоиздательство П. П. Сойкина, [1909-1910]. Российский издатель Сойкин издал «Полное собрание сочинений» Диккенса в 46 выпусках как бесплатное приложение к научно-популярному иллюстрированному журналу «Природа и люди».

Ещё одна книга - Собрание сочинений Чарльза Диккенса: [в 35 т.] / [изд. Г. Ф. Пантелеев]. - Санкт-Петербург: Типография бр. Пантелеевых, 1896-1899. Братья Г. Ф. и П. Ф. Пантелеевы, издавали журнал «Вестник иностранной литературы». Редакцией журнала также издавались собрания сочинений многих зарубежных писателей.

Третье издание – «Лавка древностей: сокращенный перевод с английского» / Чарльз Диккенс - Москва; Ленинград: Государственное издательство, 1929 год. В книге помещены иллюстрации художника Д. Каттермола. «Интересна она еще тем, что издана под редакцией Шпета. Известный как крупный русский философ, он в 1920 - 1930-е годы также занимался литературным трудом: переводил, редактировал и готовил к изданию художественные произведения. Среди его литературных интересов был Чарльз Диккенс», - рассказали в библиотеке.

«Интересны представленные в экспозиции зарубежные издания Диккенса: Dickens, Charles. Dombey and Son. Vol. III. - Leipzig : Bernhard Tauchnitz, 1848. Прижизненное издание романа Чарльза Диккенса. Издана книга в Лейпциге Бернхардом Таушницем в год первой публикации романа в Великобритании. Dickens, Charles. David Copperfield. Vol. II. - New York : Collier & Son Company, 1917», - добавили авторы выставки.