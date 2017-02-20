В колонию строгого режима отправится пскович за хранение героина
Псковский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, мужчина приобрел героин и хранил его при себе до момента задержания сотрудниками ЛО МВД России на транспорте.
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.