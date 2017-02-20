Великолукская транспортная прокуратура требует оборудовать железнодорожные переезды средствами фото- и киносъемки
Великолукская транспортная прокуратура выявила отсутствие на железнодорожных переездах ОАО «РЖД» специальных технических средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что владельцы железнодорожных путей обязаны оборудовать железнодорожные переезды работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения, а также устройствами, предназначенными для обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта, транспортных средств и других участников дорожного движения. Также необходимо содержать участки автомобильных дорог, расположенные в границах железнодорожных переездов (до шлагбаума или при отсутствии шлагбаума на расстоянии десяти метров от ближайшего рельса по пути следования), в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте.
С целью обязать ОАО «РЖД» устранить нарушения Великолукская транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление; внесено представление.